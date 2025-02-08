Второй этап республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия ´300 талантов для Королевы´.

Учащиеся государственного учреждения образования ´Средняя школа № 26 г.Бобруйска´ приняли участие во втором этапе республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия ´300 талантов для Королевы´.
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