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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Свежие комментарии

Второй этап республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия ´300 талантов для Королевы´.

Второй этап республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия ´300 талантов для Королевы´.

Учащиеся государственного учреждения образования ´Средняя школа № 26 г.Бобруйска´ приняли участие во втором этапе республиканского легкоатлетического спортивно-массового мероприятия ´300 талантов для Королевы´.

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