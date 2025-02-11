Маск раскритиковал заявление Зеленского о выборах на Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск во вторник, 11 февраля, раскритиковал заявления президента Украины Владимира Зеленского (срок полномочий истек 20 мая 2024 года) о выборах в стране, использовав лишь одно слово.
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