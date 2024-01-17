Губернатор Арканзаса Хатчинсон отказался от гонки за президентское кресло

Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон решил отказаться от участия в гонке за президентское кресло после победы бывшего главы государства и предпринимателя Дональда Трампа на кокусах республиканцев в Айове.
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