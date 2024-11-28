Выставка «Без гнева и пристрастия» открылась в Иркутском областном суде

28 ноября в Иркутском областном суде состоялось открытие обновленной экспозиции музея судебной системы Приангарья, приуроченной к Дню юриста и 160-летию судебной реформы, сообщает пресс-служба Иркутского областного суда.
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