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Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске: коммунальный коллапс продолжается

Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске: коммунальный коллапс продолжается

Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске: коммунальный коллапс продолжается Елена ГалицкаяНа улице Чаплыгина в Новосибирске 19 января был обнаружен новый дефект в тепловой сети, вызвавший отключение теплоснабжения в 12 многоквартирных домах.

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