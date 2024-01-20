Режим чрезвычайной ситуации в Новосибирске: коммунальный коллапс продолжается Елена ГалицкаяНа улице Чаплыгина в Новосибирске 19 января был обнаружен новый дефект в тепловой сети, вызвавший отключение теплоснабжения в 12 многоквартирных домах.
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