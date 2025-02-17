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Петербургский дневник

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Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде

Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде

Разговор продлился около 30 минут Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

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