Трамп и Макрон обсудили предстоящую встречу России и США в Эр-Рияде

Разговор продлился около 30 минут Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и французский лидер Эмманюэль Макрон обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию на Украине, а также предстоящую встречу российской и американской делегаций в Саудовской Аравии.
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