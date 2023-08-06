Роль США в бомбардировке Хиросимы не упомянули на траурной церемонии в Японии

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Виктор Александров

«Можно сказать, что Маньчжурская операция готовилась так тщательно, что во многом была выиграна еще до ее начала. Действия советских войск были продуманными, маневры четкими, атаки решительными. А вот история с капитуляцией Квантунской армии, к которой её командующего склонил простой советский полковник Иван Тимофеевич Артеменко стала полным экспромтом. Его дед, генерал царской армии Роман Кондратенко, погиб, а отец, офицер, - контужен и взят в плен при обороне Порт-Артура. Победить же японцев выпало лишь третьему в поколении военному... И.Т. Артёменко инструктировал лично маршал Малиновский. 19 августа 1945 года Артёменко, начальник отдела оперативного управления штаба Забайкальского фронта, вылетел на самолёте С-47 Дуглас с группой прикрытия из семи самолётов, через час его поддержали ещё 500 гвардейцев из шестой танковой армии. Японцы приняли парламентёров по всем правилам военной этики. Артёменко выдвинул жёсткие условия капитуляции: - немедленное прекращение огня, сопротивления на всех участках фронта, выведение всех войск из Чанчуня и других городов; - открытие всех путей для ввода советских войск и передача советскому командованию всей техники и вооружения. Выслушав ультиматум, генерал Ямато его туже отверг и предложил свой вариант: перемирие. Теперь сходу ответил отказом Артёменко: - только капитуляция, полное разоружение. Что могут сделать мне одиннадцать русских парламентёров, нас здесь 600 тысяч, воскликнул генерал Ямато. Однако в это время в небе послышался гул самолётов. Появление над Чанчунем советского десанта прикрытия в штабе армии было воспринято крайне болезненно. Может это ваши бомбардировщики несут нам очередную атомную бомбу? – спросил генерал. Артёменко отвечать не стал, но при этом всем видом показал, что Ямато угадал. Это был блеф. Парламентёр явно превысил свои полномочия. Угрожать атомной бомбой он не имел никакого права хотя бы по той причине, что Советский Союз таким оружием ещё не располагал. Но доля авантюризма, которая всегда сопровождала жизнь полковника, взяла своё. Лукавить ему приходилось не впервые, а на этот раз он и вовсе выглядел чрезвысайно туверенно. Для генерала Атодзо Ямато ядерная угроза действительно стала последним аргументом. Он вынул из ножен свой меч, недолго подержал его в своей руке, и протянул парламентёрам. Артёменко решил сохранить остатки самолюбия японского генерала. Его приказы ещё должны уйти в части Квантунской армии. Меч он брать не стал. По нашим правилам мы собирает трофеи не на мирных переговорах, а на поле боя. Вскоре советское командование получило срочную радиограмму: Над штабом Квантунской армии поднят красный флаг. Генерал Ямато выступил по радио прямо из своего кабинета и приказал войскам сдать оружие. За успешное проведение судьбоносных переговоров полкорвник Артёменко был представлен к высшей правительственной награде – званию Героя Советского Союза. Но Сталин припомнил офицеру его блеф с атомной бомбой и наложил на приказ свою резолюцию: дать низкую награду, чтобы запомнил, когда в дипломатии можно сказать «да». Иван Артёменко получил орден Красного знамени. Спустя много лет описал события советско-японской войны в своих мемуарах. В них была далеко не вся правда. 11 декабря 1953 года суд офицерской чести отправит его в запас, и это будет считаться ещё очень мягким наказанием. Как выяснилось, ещё в 30-ые годы Иван Артёменко неоднократно подделывал документы. Сначала диплом о среднем военном образовании, затем об окончании военной академии имени Фрунзе. Всё это ему было необходимо для получения офицерского звания. До самого конца войны Иван Артёменко так и балансировал между героизмом и авантюризмом, достигая своих целей не всегда законными средствами.Таким он и вошёл в историю: героем и авантюризмом одновременно». [ЗВЕЗДА 4.02.2019. 18.40. ВОЙНА ПОСЛЕ ПОБЕДЫ. 2015 ГОД. Телеканал «Звезда». Режиссёр Федор Красноперов Война после Победы 1 Разгром Квантунской армии 2015 youtube.com›watch?v=_D0fAFBd-ig] Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.