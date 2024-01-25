В Казани начнется реставрация старейшего воинского мемориала России

Храм-памятник в честь Спаса Нерукотворного является одним из архитектурных символов города.фото: Ольга Сапожникова/ГлагоL--> Долгожданная реставрация одного из старейших воинских мемориалов России — памятника воинам, погибшим при взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году, начнется в этом году, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.