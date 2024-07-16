Виктор Орбан: Трамп разработал план прекращения конфликта на Украине

Дональд Трамп очень скоро потребует мирных переговоров между Россией и Украиной, если победит на президентских выборах в США в ноябре, и разработал для этого “убедительный план”, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после частных бесед с кандидатом от Республиканской партии.