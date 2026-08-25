GOLD: Trend Reversal Imminent! Gold Futures COMEX_DL:GC1! HKCM_Global What’s Changed? Gold Futures maintained their recent upward momentum at the start of the current trading week, reaching new highs within the ongoing rally.
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