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GOLD: Trend Reversal Imminent!

GOLD: Trend Reversal Imminent!

GOLD: Trend Reversal Imminent! Gold Futures COMEX_DL:GC1! HKCM_Global What’s Changed? Gold Futures maintained their recent upward momentum at the start of the current trading week, reaching new highs within the ongoing rally.

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