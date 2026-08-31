Белый список в интернете: Минцифры хочет отделить «разрешённые» сайты от остального трафика

Министерство направило хостинг‑провайдерам и сервисам веб‑защиты просьбу выделить ресурсы из «белого списка» в отдельные подсети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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