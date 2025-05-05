"Деньги потырили - и вякнуть не могут": Когда даже Путин не сдержался

Украина оказалась практически полностью распродана задолго до подписания Киевом ресурсной сделки с США, оттого многие эксперты по обе стороны с недоумением смотрели на весь этот ажиотаж вокруг предложения Трампа.
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