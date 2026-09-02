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ТАСС

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ТАСС: в ВСУ приказали убить двоих своих боевиков за жалобы на пытки

ТАСС: в ВСУ приказали убить двоих своих боевиков за жалобы на пытки

ДОНЕЦК, 2 сентября. /ТАСС/. Командир батальона первого отдельного штурмового полка ВСУ "Волки Да Винчи" приказал убить двоих боевиков, следует из радиоперехвата, который есть в распоряжении ТАСС.

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