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Регионы России

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Мантуров выразил надежду на ненужность указа о временном управлении критической инфраструктурой

Мантуров выразил надежду на ненужность указа о временном управлении критической инфраструктурой

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что на данный момент решений о введении временного управления отдельными критическими объектами для их защиты или восстановления не принято.

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