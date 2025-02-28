1 марта – День образования экспертно-криминалистической службы в системе МВД России

Сегодня сотрудники и ветераны экспертно-криминалистических подразделений отмечают профессиональный праздник – День образования экспертно-криминалистической службы в органах внутренних дел, установленный приказом МВД России от 24 ноября 2008 года № 1010.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии