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Корпоративные облигации завершили неделю нейтрально

Корпоративные облигации завершили неделю нейтрально

Облигации «ААА» — самые надёжные, в них инвестируют пенсионные фонды. Доходность таких бумаг обычно ниже, так как эмитенты имеют высокий рейтинг и считаются менее рискованными.

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