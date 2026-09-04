Корпоративные облигации завершили неделю нейтрально

Облигации «ААА» — самые надёжные, в них инвестируют пенсионные фонды. Доходность таких бумаг обычно ниже, так как эмитенты имеют высокий рейтинг и считаются менее рискованными.
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