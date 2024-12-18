США, Германия и Италия выступили против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

Против российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма в Генассамблее ООН проголосовали 53 страны, включая США, Германию, Канаду, Италию, Японию и Украину, а также Австралию, Францию, Грузию, Польшу, Эстонию, Финляндию и др.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии