Потомки А.С. Пушкина на Бобруйщине.

В рамках Всебелорусской молодёжной экспедиции ´Маршрутами памяти. Маршрутами единства´ члены объединения по интересам ´Путешествуем вместе´ совершили цикл тематических экскурсий, посвящённых жизни на бобруйской земле трёх поколений А.
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