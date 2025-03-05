Центробанк ликвидировал банк «Стрела» из-за нарушений законодательства

Центробанк объявил о ликвидации банка «Стрела». Поводом стали данные Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы (МИ ФНС по ЦОД), согласно которым 3 марта 2025 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена соответствующая запись.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)