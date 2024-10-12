Эксперт Баранников: мошенники крадут аккаунты, рассылая открытки в WhatsApp

Злоумышленники продолжают распространять вредоносный контент под видом безобидных ссылок через мессенджеры, заявил информационному агентству «Прайм» руководитель направления внутренней безопасности облачного провайдера Selectel Андрей Баранников.
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