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Регионы России

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Трамп отверг призывы замедлить развитие искусственного интеллекта

Трамп отверг призывы замедлить развитие искусственного интеллекта

Ранее глава компании Anthropic Дарио Амодеи предупредил о риске захвата интернета роем ИИ-моделей, если не замедлить развитие и не взять контроль над системами.

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