А НАТО выйдет? Чем обернётся удар "Орешником" по Литве. Чисто теоретически. Как рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, взрыв состоящего у нас на вооружении заряда мегатонного класса приведёт к тому, что такая страна, как Литва, просто прекратит своё существование.
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