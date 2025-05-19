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А НАТО выйдет? Чем обернётся удар "Орешником" по Литве

А НАТО выйдет? Чем обернётся удар "Орешником" по Литве

А НАТО выйдет? Чем обернётся удар "Орешником" по Литве. Чисто теоретически. Как рассказал военный эксперт Алексей Анпилогов, взрыв состоящего у нас на вооружении заряда мегатонного класса приведёт к тому, что такая страна, как Литва, просто прекратит своё существование.

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