Аргументы недели

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Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорах и используют Украину «в качестве железной биты против России»

Посол Антонов: США не заинтересованы в переговорах и используют Украину «в качестве железной биты против России»

Соединенные Штаты не заинтересованы в переговорном процессе и используют Украину «в качестве железной биты против России».

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