Нигерия: пять человек были убиты в Гана-Роппе, район местного самоуправления Баркин Лади (LGA), двое других были убиты в Дорова-Бабудже, еще один был убит в Батен-Веренге, Риом LGA и еще один убит в Ратииди, штат Плато, в ночь с 19 на 20 сентября в результате нападений неизвестных вооруженных людей.
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