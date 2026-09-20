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Контрафронт

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Нигерия: пять человек были убиты в Гана-Роппе, район местного самоуправления Баркин Лади (LGA), двое...

Нигерия: пять человек были убиты в Гана-Роппе, район местного самоуправления Баркин Лади (LGA), двое других были убиты в Дорова-Бабудже, еще один был убит в Батен-Веренге, Риом LGA и еще один убит в Ратииди, штат Плато, в ночь с 19 на 20 сентября в результате нападений неизвестных вооруженных людей.

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