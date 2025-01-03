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Русский Днепропетровск

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Курская дуга, 1 января: «Личный наемный убийца Сырского» убежал в Германию, опасаясь кастрации москалями

Радомир Маркуш 2 января 2024 г., 9:01   Похоронные волонтеры Незалежной сообщают, что больше месяца в Судже никто из «микол и тарасов» не живет С мест сообщают, что в Суджанском районе после освобождения Черкасской Конопельки армия России продолжила наступление и провела несколько удачных атак, войдя в населенный пункт Дмитрюков, а также закрепилась в Махновке.

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