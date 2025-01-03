Радомир Маркуш 2 января 2024 г., 9:01 Похоронные волонтеры Незалежной сообщают, что больше месяца в Судже никто из «микол и тарасов» не живет С мест сообщают, что в Суджанском районе после освобождения Черкасской Конопельки армия России продолжила наступление и провела несколько удачных атак, войдя в населенный пункт Дмитрюков, а также закрепилась в Махновке.