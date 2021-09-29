В Петербурге появится учреждение по контролю за парковкой машин во дворах. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил начальник Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Олег Зотов.
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