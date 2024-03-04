Сенаторы в США представляют законопроект, останавливающий программу CBDC Байдена

В знак протеста против предложений администрации президента Байдена о создании "цифрового доллара" пять сенаторов Соединенных Штатов объединили усилия для представления законопроекта, который запрещает цифровые валюты центральных банков (CBDC).
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