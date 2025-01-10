Президент Азербайджана готов поднять отношения с США при Трампе «на стратегический уровень»

И то и другое ; и историю плохо учил и мозгов нет.Посмотрите на его горделиво поднятый нос.

Маловероятно что при Трампе будет отдано предпочтение Азербайджану и большее внимание, чем Армении. Алиев, нужно полагать, это понимает. И усиливать напряжённость в отношениях с Россией (в этом случае) не следует. Расследование катастрофы самолёта закончится, нужно ожидать объективной оценки без необдуманных обвинений.

ЗЖ

Зоя Жук

У Азербайджана с администрацией Байдена примерно такие же отношения, как у нас. Тоже санкции США. Поэтому так же как и у России есть определенные ожидания на изменение отношений в связи с приходом Трампа. Но думаю зря. Слишком непредсказуемый. А вот отношения между нашими странами довольно стабильные и конструктивные. Несмотря на провокацию с самолетом.