В случае заинтересованности сторон, Баку и Вашингтон могут добиться настоящего масштабного прорыва в двусторонних отношениях, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
Президент Азербайджана готов поднять отношения с США при Трампе «на стратегический уровень»
Комментарии
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НЕ
Натали Егорова
И то и другое ; и историю плохо учил и мозгов нет.Посмотрите на его горделиво поднятый нос.
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2 час.
Игорь Кузнецов
Маловероятно что при Трампе будет отдано предпочтение Азербайджану и большее внимание, чем Армении. Алиев, нужно полагать, это понимает. И усиливать напряжённость в отношениях с Россией (в этом случае) не следует. Расследование катастрофы самолёта закончится, нужно ожидать объективной оценки без необдуманных обвинений.
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2 час.
ЗЖ
Зоя Жук
У Азербайджана с администрацией Байдена примерно такие же отношения, как у нас. Тоже санкции США. Поэтому так же как и у России есть определенные ожидания на изменение отношений в связи с приходом Трампа. Но думаю зря. Слишком непредсказуемый. А вот отношения между нашими странами довольно стабильные и конструктивные. Несмотря на провокацию с самолетом.
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26 мин.
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