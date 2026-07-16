Польша и Эстония заставляют туристов сотрудничать с полицией

В Польше и Эстонии начали требовать от туристов, направляющихся в Россию, сотрудничать с полицией. Эти страны усложнили процедуры пересечения границы, особенно для мужчин, стремясь выявить пророссийскую активность в ЕС.
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