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Царьград

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Польша и Эстония заставляют туристов сотрудничать с полицией

Польша и Эстония заставляют туристов сотрудничать с полицией

В Польше и Эстонии начали требовать от туристов, направляющихся в Россию, сотрудничать с полицией. Эти страны усложнили процедуры пересечения границы, особенно для мужчин, стремясь выявить пророссийскую активность в ЕС.

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