На улице Мичуринской в Тамбове эвакуировали брошенные автомобили

В северной части Тамбова продолжают освобождать улицы от брошенных автомобилей. Бесхозные машины не только портят эстетический облик города, превращая дворы и обочины в стихийные свалки металлолома, но и наносят серьёзный вред окружающей среде.
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