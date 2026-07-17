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Новости Тамбова

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На улице Мичуринской в Тамбове эвакуировали брошенные автомобили

На улице Мичуринской в Тамбове эвакуировали брошенные автомобили

В северной части Тамбова продолжают освобождать улицы от брошенных автомобилей. Бесхозные машины не только портят эстетический облик города, превращая дворы и обочины в стихийные свалки металлолома, но и наносят серьёзный вред окружающей среде.

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