5 удивительных фактов о школьной форме в СССР - никто и подумать не мог

Школьная форма в Советском Союзе скрывала в себе много интересных и порой неожиданных моментов. От строгих синих костюмов мальчиков до коричневых платьев девочек с фартуками — каждый элемент имел свою историю и смысл.
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