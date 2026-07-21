Тактику блокады Крыма раскрыл эксперт по дронам

Как сообщил Царьград со ссылкой на эксперта в области беспилотных систем Сергея Товкача, российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили украинский беспилотник «Хорнет» и передали его специалистам для изучения.
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