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Пронедра

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Тактику блокады Крыма раскрыл эксперт по дронам

Тактику блокады Крыма раскрыл эксперт по дронам

Как сообщил Царьград со ссылкой на эксперта в области беспилотных систем Сергея Товкача, российские военные с помощью средств радиоэлектронной борьбы посадили украинский беспилотник «Хорнет» и передали его специалистам для изучения.

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