Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь, заполнившую город. Неприятный запах, который местные жители сравнили с запахом «говна и преисподней», появился из-за желтой воды из-под кранов и из-за воды в реке Туре, пишет «Подъем».
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