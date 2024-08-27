Живопись: Кто изображен на картине Карла Брюллова «Всадница» и какая трагедия скрывается за судьбой ее персонажей

На известной картине Карла Брюллова «Всадница» изображена сцена верховой прогулки - красивая молодая девушка верхом на горячем скакуне подъезжает к высокому крыльцу, на котором восторженным взглядом ее встречает маленькая девочка.
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