Второй Вьетнам для США и «дивный новый мир» для остальных

Почему российская элита и вся нация хотят, чтобы Путин оставался у власти до 2030 М. К. Бхадракумар Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Заявление российского президента Владимира Путина 15 декабря о том, что он будет добиваться переизбрания на пятый срок, не стало неожиданностью.