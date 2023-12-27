Второй Вьетнам для США и «дивный новый мир» для остальных

Почему российская элита и вся нация хотят, чтобы Путин оставался у власти до 2030 М. К. Бхадракумар Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Заявление российского президента Владимира Путина 15 декабря о том, что он будет добиваться переизбрания на пятый срок, не стало неожиданностью.
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