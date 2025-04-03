Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +12°, ливень• Севастополь: +11°, дождь• Ялта: +14°, дождь• Алушта: +14°, дождь• Евпатория: +14°, дождь• Саки: +14°, дождь• Бахчисарай: +12°, дождь• Джанкой: +13°, дождь• Судак: +14°, дождь• Феодосия: +14°, дождь• Керчь: +.
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