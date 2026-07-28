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Антифашист

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Вашингтонская заморозка вместо духа Анкориджа. Что ждать от встречи Трампа с Зеленским

Вашингтонская заморозка вместо духа Анкориджа. Что ждать от встречи Трампа с Зеленским

США и Россия ведут заочный диалог перед визитом Владимира Зеленского в Вашингтон. Дональд Трамп показательно лайкает интервью MAGA-блогерши Лоры Лумер с украинским лидером, а российский МИД хором напоминает, что дух Анкориджа жив, несмотря на то что американцы его уже давно похоронили и Марко Рубио даже прочитал ему своеобразную эпитафию.

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