Власти Новосибирской области одобрили 9 инвестпроектов на 36 миллиардов рублей

Масштабные проекты позволят создать в регионе 3700 рабочих мест, а также мощные производства.Совет по инвестициям Новосибирской области во главе с губернатором Андреем Травниковым одобрил к реализации рекордные 9 масштабных инвестиционных проектов.
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