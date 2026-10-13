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В Панаме более 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения

В Панаме более 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения

Более 6 тыс. человек пострадали в результате землетрясения в Панаме, но жертв удалось избежать. Об этом 12 октября сообщил президент республики Хосе Рауль Мулино в обращении к нации.

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