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Расписание проекта на "НаРаздаче" в августе 2026 года: какие шефы будут готовить

Расписание проекта на "НаРаздаче" в августе 2026 года: какие шефы будут готовить

Летний гастрономический pop-up-проект "НаРаздаче" от WHERETOEAT выходит на финишную прямую. В августе гостей ждут пять заключительных гастролей, в которых примут участие шеф-повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других гастрономических центров России.

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