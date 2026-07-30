Расписание проекта на "НаРаздаче" в августе 2026 года: какие шефы будут готовить

Летний гастрономический pop-up-проект "НаРаздаче" от WHERETOEAT выходит на финишную прямую. В августе гостей ждут пять заключительных гастролей, в которых примут участие шеф-повара из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других гастрономических центров России.