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Тела убитых террористов в ростовском СИЗО не будут переданы родственникам для захоронения

Тела убитых террористов в ростовском СИЗО не будут переданы родственникам для захоронения

Родственники террористов, уничтоженных во время штурма ростовского СИЗО-1, могут остаться без возможности провести похороны своих близких.

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