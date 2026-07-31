Iran Warns Cyprus Not To Host Aggression From Its Territory In Phone Call Within only the first week of Operation Epic Fury there was concern that war spillover could reach all the way into the Mediterranean, after Iranian Shahed drones believed launched by Hezbollah in Lebanon targeted UK airbases in Cyprus.
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