Пророссийский премьер Словакии заявил о шантаже из-за его риторики по Украине

Роберт Фицо, победитель выборов на пост премьер-министра Словакии и лидер партии Smer, не откажется от антиукраинских взглядов, несмотря на угрозы и шантаж от европейских политиков об исключении Smer из Партии европейских социалистов (ПЕС) в Европарламенте (ЕП).