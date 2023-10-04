Пророссийский премьер Словакии заявил о шантаже из-за его риторики по Украине

Роберт Фицо, победитель выборов на пост премьер-министра Словакии и лидер партии Smer, не откажется от антиукраинских взглядов, несмотря на угрозы и шантаж от европейских политиков об исключении Smer из Партии европейских социалистов (ПЕС) в Европарламенте (ЕП).
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