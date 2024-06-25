Правда и её варианты

Влад Владимиров

Всех тех недоумков кого, вдруг, стала, блин, тяготить наша история Россия-матушка здесь "на все 100" и послать в игнор таких должна. Ведь, дела иметь с такими нам нельзя...А уж торговать, тем более. Статья тут о пособничестве терроризму в приоритетах быть должна всегда.