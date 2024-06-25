Театр абсурда
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Театр абсурда

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Правда и её варианты

Правда и её варианты

Часто слышу, читаю мнение, что «если бы мы смогли донести до людей правду», то и кризис украинский давно бы разрешился, и сами украинцы устыдились бы и вновь стали русскими, с энтузиазмом занявшись строительством Русского мира во всём мире и его ближайших окрестностях.

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Комментарии
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Влад Владимиров
Всех тех недоумков кого, вдруг, стала, блин, тяготить наша история Россия-матушка здесь &quot;на все 100&quot; и послать  в игнор таких должна. Ведь, дела иметь с такими нам  нельзя...А уж торговать, тем более. Статья тут о пособничестве терроризму в приоритетах быть должна всегда.
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