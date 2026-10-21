В Свердловской области с начала 2026 года специалисты проверили почти 52 тысячи проб атмосферного воздуха, и подавляющее большинство замеров в городах и сельских населённых пунктах соответствует санитарным нормативам.
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