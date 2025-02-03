Глава СК России поручил представить доклад о ходе расследования обстоятельств нападения на сотрудницу исправительного учреждения

24 января 2025 года заключенный, находясь в медицинском учреждении регионального управления ФСИН России, напал на сотрудницу учреждения и попытался ее задушить, однако пострадавшая оказала ему активное сопротивление, в результате чего ей удалось вырваться и убежать.
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