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В Новосибирской области в праздники снизилось число жалоб по вывозу мусора

В Новосибирской области в праздники снизилось число жалоб по вывозу мусора

Сотрудники регионального оператора, предприятия "Спецавтохозяйство", трудились в усиленном режиме.В Новосибирской области снизилось число жалоб по вывозу мусора, обычно фиксируемых в новогодние праздники.

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