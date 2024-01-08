В Новосибирской области в праздники снизилось число жалоб по вывозу мусора

Сотрудники регионального оператора, предприятия "Спецавтохозяйство", трудились в усиленном режиме.В Новосибирской области снизилось число жалоб по вывозу мусора, обычно фиксируемых в новогодние праздники.
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