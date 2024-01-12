Беседа президента с Олегом Белозёровым состоится сегодня. © РИА Новости О планах главы государства рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Владимир Путин проведёт встречу с главой РЖД
Комментарии
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Игорь Егоров
Надо понимать, что роль железнодорожного транспорта только будет нарастать как в 30-50 года, ибо это самый надежный и безопасный транспорт, в работе которого можно быстро навести порядок и установить железную дисциплину.
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15 час.
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