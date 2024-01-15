Медведково
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Медведково

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Фигуристы из Южного Медведкова завоевали золото на соревнованиях

Спортсмены Московской академии фигурного катания на коньках из Медведкова завоевали золотые медали на соревнованиях среди танцевальных дуэтов, выступающих по 1 спортивному разряду, которые проходили в Москве.

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