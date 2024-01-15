Фигуристы из Южного Медведкова завоевали золото на соревнованиях

Спортсмены Московской академии фигурного катания на коньках из Медведкова завоевали золотые медали на соревнованиях среди танцевальных дуэтов, выступающих по 1 спортивному разряду, которые проходили в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии