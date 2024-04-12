В Эстонии предложили признать РПЦ террористической организацией

Глава МВД намерен запретить работу РПЦ на территории страны.фото: pixabay.com/Makalu--> Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что предложит эстонскому Рийгикогу (парламенту) признать Московский патриархат террористической организацией.
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